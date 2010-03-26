Добавить картинки в тексты

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$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки150 просмотров

Есть сайт источник и сайт куда нужно в текст перенести картинки

работа срочная но простая

оплата по факту

1-картинка 0,1 бакс

сайт на MODx

Всего 75 картинок

MODX
15 лет назад
Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lazzyy
40 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$7
1 день
Приятно было работать , выполнила все быстро и качественно
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. Оплатил работу сразу после выполнения. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

lazzyy
40 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад