Наполнение форума

Работала с Василием по двум заказам в течение нескольких месяцев. Нет сомнений - каждый кто с ним будет работать, останется доволен. Это касается оплаты, делового подхода, его исключительных человеческих качеств. Считаю, что мне крупно повезло встретить его в самом начале своей работы на веблансере. Ставлю "отлично"!