Наполнение товаром электронного магазина.
Наполнение форума
Наполнить форум (красота, здоровье, диеты и т.д.) по 10-15 сообщений в день. Беру нескольких исполнителей. WM, ЯД, наличные для Москвы.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $7
Есть сайт источник и сайт куда нужно в текст перенести картинки работа срочная но простая оплата по факту 1-картинка 0,1 бакс сайт на MODx ...Завершен15 лет назад
Требуется человек для наполнения интернет портала контентом, копипаст + немного рерайта, от 4000 символов, разбавление статьи картинками. Знание админки Wordpress. Условия: 5 статей в день(в месяц 150 статей). Оплата: 50 статей – 380 рублей. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт www.rosso-style.ru Необходимо в каталоге создать новый раздел "Весна-лето" и наполнить его фотографиями (около 75 фото).Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, Требуется группа постеров на форум посвященный строительству, дизайну помещений, дизайну мебели и прочих умелых (а лучше очумелых) ручек и т.д. Оплата сдельно премиальная . При этом: • Все ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Тематика сайта Курсы (обучение) сайт разбит на города и в каждом городе имеется список специальностей. Нужно наполнить сайт с курсами (Copypaste) Нужно за сегодня добавить 200 курсов. В дальнейшем ...Завершен15 лет назад
Требуется из прайс-листа фирм типа Herbalife, Avon , Oriflame Amway etc (обычно это бумажный или PDF файл сделать) Exel табличку код наименование цена (могут быть три цены и очки) + сокращенное наименование до 20 ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно 2-3 девушки. Сразу говорю парней не беспокоить, пока они там не нужны ) Есть свежий, пустой форум женской тематики. На нём созданы только категории (по вашему желанию могу добавить новые, ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно составить список из проиндексированных страниц сайта Для этого нужно зайти в сервис, где на каждой странице содержится небольшой список и постраничная навигация. Нужно путем копирования всего ...Завершен15 лет назад
Нужен копирайтер для написания/редактирования текстов на сайте, с учетом подобранных ключевых слов (список слов предоставлю). Предлагайте цены.Наполнение сайтов52 заявкиЗакрыт15 лет назад