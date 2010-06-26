Наполнение форума

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Завершен28 заявок605 просмотров

Наполнить форум (красота, здоровье, диеты и т.д.) по 10-15 сообщений в день. Беру нескольких исполнителей. WM, ЯД, наличные для Москвы.

15 лет назад
Polyaxe
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Bekka
49 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$50
14 дней
Отлично отработали задание. Всё очень профессионально, самостоятельно и толково. Рекомендую исполнителя к работе.
Работала с Василием по двум заказам в течение нескольких месяцев. Нет сомнений - каждый кто с ним будет работать, останется доволен. Это касается оплаты, делового подхода, его исключительных человеческих качеств. Считаю, что мне крупно повезло встретить его в самом начале своей работы на веблансере. Ставлю "отлично"!
Mariaga
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$10
5 дней
Отличный исполнитель - рекомендую к сотрудничеству! Отработал на отлично, строго по графику и очень качественно.
Замечательный Заказчик! Полная предоплата, четкое задание и просто приятное общение. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
JayS
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$15
10 дней
Отличный исполнитель - самомстоятельный и ответсвенный. Работа была проведена строго по плану и совершенно без моего участия. Рекомендую для сотрудничества!
Надежный заказчик, с которым приятно работать. Рекомендую.
helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$100
60 дней
Очень качественная самостоятельная работа. Рекомендую исполнителя тем заказчикам, которые ценят свое время и нервы.
Спасибо Василию за доверие и за предоставленную возможность сотрудничества: предоплата в полном объеме, свобода в выборе тем, корректное общение. Заслуженные 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Bekka
49 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
Mariaga
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
JayS
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад