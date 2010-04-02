Наполнения интернет магазина контентом (товаром)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен28 заявок409 просмотров

Требуется человек для наполнения интернет магазина товаром, фотографии и текст брать в одном месте все заполняется через форму по шаблону, движок магазина ShopScript. Оплата: 1 страница (товар) – 5 рублей.

15 лет назад
evrolux
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
$50
7 дней
Спасибо за сотрудничество! Справилась на отлично. Обязательно еще будем работать с Дарьей.
Очень комфортно и спокойно работается с Дмитрием. Задача ставится ясно и четко, оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С ув. Дарья

Заявки фрилансеров

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад