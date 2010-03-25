Перенос материалов сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок265 просмотров

Нужно копипастом перенсти старую информацию сайта на новый.

Предоставлю админку для публикации.

Материал нужно забрать от сюда: salon4u . ru со всех разделов кроме галереи.

Сделать нужно как можно быстрее!

15 лет назад
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров