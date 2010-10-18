Наполнение сайта информацией о бизнес-центрах

На сайт необходимо добавить информацию о бизнес-центрах одного города. Максимум - несколько сотен.

На добавление одного БЦ у меня уходит порядка пары минут (добавляется текстовая информация и готовые картинки с другого сайта). Плачу 0.5$ за один добавленный бизнес-центр. Главное чтобы это было добавлено быстро, а не в течении нескольких месяцев.