Наполнение сайта информацией о бизнес-центрах

$250
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок297 просмотров
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На сайт необходимо добавить информацию о бизнес-центрах одного города. Максимум - несколько сотен.

На добавление одного БЦ у меня уходит порядка пары минут (добавляется текстовая информация и готовые картинки с другого сайта). Плачу 0.5$ за один добавленный бизнес-центр. Главное чтобы это было добавлено быстро, а не в течении нескольких месяцев.

13 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
djyys
37 летНидерланды
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$1
3 дня
Все очень хорошо и ответственно.
Сотрудничали по наполнению каталога бизнес центров. точное задание и оперативная оплата
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