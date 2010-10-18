Наполнение сайта информацией о бизнес-центрах

1.Наполнить информацией базу заведений(по форме сайта). 2.Написание уникальных статей или глубоко переработанных,в новостную часть сайта(новости,события,анонсы,актуально),на форум,в отзывы и т.д..Уникальность текста не менее 80%,с содержанием ключевых слов и запросов.Ознакомьтесь с сайтом и напишите,устраивающую Вас стоимость по1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт необходимо добавить информацию о бизнес-центрах одного города. Максимум - несколько сотен.
На добавление одного БЦ у меня уходит порядка пары минут (добавляется текстовая информация и готовые картинки с другого сайта). Плачу 0.5$ за один добавленный бизнес-центр. Главное чтобы это было добавлено быстро, а не в течении нескольких месяцев.
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