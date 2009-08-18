djyys

Евгения Губарева djyys

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Наполнение сайтов, создание контента

Контент-менеджер.

Ведение и наполнение сайтов.

Рерайт, копирайт.

Работа с Википедией.

Переводы (en>rus)

Отзывы заказчиков

Nordkapp
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Добавление контента на сайт недвижимости
выполнено качественно и в срок, спасибо!
Работала с заказчиком по заполнению сайта Недвижимость на Кипре. сотрудничеством довольна, заказчика рекомендую как надежного и честного работодателя
Ответный отзыв
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Наполнение сайта информацией о бизнес-центрах
Все очень хорошо и ответственно.
Сотрудничали по наполнению каталога бизнес центров. точное задание и оперативная оплата
Ответный отзыв
yurg
Yurg 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-2)
$3
10 баллов
16 лет назад
Наполнить сайт
Drupal
Спасибо за работу - сделана грамотно, аккуратно, с вниманием к мелочам.
Приятный в общении человек и щедрый заказчик
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
16 лет назад
Короткое описание и ключевые слова для фотографий
Доволен проделанной работой. Сделано все быстро и качественно.
Очень понравилось работать с этим заказчиком. все понятно и доступно объяснил.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
3 отзыва
$10/час
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