Наполнение сайтов, создание контента
Контент-менеджер.
Ведение и наполнение сайтов.
Рерайт, копирайт.
Работа с Википедией.
Переводы (en>rus)
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
выполнено качественно и в срок, спасибо!
Ответный отзыв
Работала с заказчиком по заполнению сайта Недвижимость на Кипре. сотрудничеством довольна, заказчика рекомендую как надежного и честного работодателя
$1
10 баллов
15 лет назад
Все очень хорошо и ответственно.
Ответный отзыв
Сотрудничали по наполнению каталога бизнес центров. точное задание и оперативная оплата
$3
10 баллов
16 лет назад
Drupal
Спасибо за работу - сделана грамотно, аккуратно, с вниманием к мелочам.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек и щедрый заказчик
$45
10 баллов
16 лет назад
Доволен проделанной работой. Сделано все быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с этим заказчиком. все понятно и доступно объяснил.
Наполнение сайтов
3 отзыва
$10/час
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