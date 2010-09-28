Необходимо первоначальное наполнение форума. Тематика - региональные объявления.

30 тем (от 20 разных пользователей) по 2-4 ответа в теме (от 80 разных пользователей, исключая тех, кто открыл тему).

Источники с информацией для старта топиков есть.