Требуется перенести БД товаров с сайта на сайт.

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок343 просмотра
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Требуется перенести БД товаров интернет магазина с одного сайта на другой. Примерно 1500 позиций.

В предложениях пожалуйста укзывайте сроки и стоимость.

С уважением, Александр.

13 лет назад
Crossfire1983
Александр 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$200
7 дней
Все очень быстро, красиво и качественно. Всем очень советую. Ответственный фрилансер. Очень доволен его работой, буду обращаться еще ибо претензий нет вообще - все просто прекрасно!
От сотрудничества только положительные эмоции. Александр приятен в общении. Касательно оплаты: полная предоплата - нет проблем. Оценка +10! Всем рекомендую!
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