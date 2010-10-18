Требуется перенести БД товаров с сайта на сайт.

Наполнить содержимым раздел "Прейскурант" ресторана, если есть опыт дать рекомендации по лучшей организации (плагины, компоненты). Оформить через css и адаптировать изображения (размер)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести БД товаров интернет магазина с одного сайта на другой. Примерно 1500 позиций.
В предложениях пожалуйста укзывайте сроки и стоимость.
С уважением, Александр.
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