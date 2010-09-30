Составить список порталов.

Нужен человек для опыта работы на движках ДЛЕ, Джумла и Zebrum , для заливки статей на сайты, настройки категорий и т.п Проектов много, работа на долгосрочной перспективе. Как правило на каждый сайт нужно залить по 50-100 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Задача:
Нужно составить списко порталов, где есть возможность подать объявление о продаже крупного производственного объекта, который находится в Латвии.
Список нужно разбить по странам. Интересует Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, страны СНГ.
Маленькие доски объявлений с маленькой посещаемостью - не интересуют.
Срок - сегодня вечер.
В проекте - ваше предложение.
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