Работа с трекерами

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок312 просмотров
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Нужен человек, имеющий опыт работы с топовыми мировыми ттрекерами. Задача - ежедневно выкачивать контент+держать ратио(сервера и каналы для этого мы предоставим). Платим 200-1000$ в зависимости от результатов.

13 лет назад
wain
Егор 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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