Проект для LMV

Для интернет-магазина надо переработать в стандартный файл несколько файлов от поставщиков. Пример задания - вкладываю пишите сроки и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: "Разослать по базе Excel заказчика ~2500 писем"
База предоставляется Исполнителю в Excel формате. В базе находится ~2500 электронных почтовых ящиков.
Условия:
1. Рассылка должна производиться с адреса email, реквизиты которого (account, password, POP3 и SMTP) предоставит Заказчик (т.е. я).
2. Одно электронное отправление должно содержать одного адресата.
3. Электронное письмо состоит из текста email + вложенный файл-письмо PDF.
3. Срок выполнения работы 3 дня.
В базе есть несколько моих адресов, поэтому я смогу проверить качество работы Исполнителя.
Принимаю заявки только из России.
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