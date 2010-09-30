Нужно заполнить сайт

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Итак, есть сайт http://klimatsys.ru/ двигло WebAsyst Shop-Script нужно каждому товару по возможности добавить фото и описание.

Интересует цена - сроки, позиций много цену можно разбить по критериям:

Если 1000 позиций - цена такая

Если 5000 позиций - такая, сроки соответственно.

13 лет назад
ldeee
Денис 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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