Публикация новостей

Нужен человек который будет добавлять фильмы на сайт. Все фильмы лежат в группе в Вконтакте. Что нужно добавлять: 1. Название фильма 2. Описание фильма с Кинопоиска. 3. Код видео из группы ВКонтакте, и там изменить одну цифру. 4. Категорию фильма с ...