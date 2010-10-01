Публикация новостей

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Публикация новостей через админку (wordpress) из открытых источников (предоставлю) .

1. Опыт в ведении блога или любого другого сайта на движке wordpress

2. Публикация новостей с картинкой по одной-две в каждую категорию ежедневно, кроме выходных.

Оплата за каждую новость. Цены предлагайте. Клюну на адекватную цену и опыт.

13 лет назад
PsiHiatR
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Добавление фильмов на сайт

    Нужен человек который будет добавлять фильмы на сайт. Все фильмы лежат в группе в Вконтакте. Что нужно добавлять: 1. Название фильма 2. Описание фильма с Кинопоиска. 3. Код видео из группы ВКонтакте, и там изменить одну цифру. 4. Категорию фильма с ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с трекерами

    $1000

    Нужен человек, имеющий опыт работы с топовыми мировыми ттрекерами. Задача - ежедневно выкачивать контент+держать ратио(сервера и каналы для этого мы предоставим). Платим 200-1000$ в зависимости от результатов.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект для LMV

    $20

    Проект: "Разослать по базе Excel заказчика ~2500 писем" База предоставляется Исполнителю в Excel формате. В базе находится ~2500 электронных почтовых ящиков. Условия: 1. Рассылка должна производиться с адреса email, реквизиты которого (account, password, POP3 и SMTP) предоставит Заказчик ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разослать письма по базе Excel заказчика

    $10

    Всем добрый день! Проект: "Разослать по базе Excel заказчика ~3000 писем" База предоставляется Исполнителю в Excel формате. В базе находится ~3000 электронных почтовых ящиков. Условия: 1. Рассылка должна производиться с адреса email, реквизиты которого (account, password, POP3 и SMTP) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно заполнить сайт

    Итак, есть сайт http://klimatsys.ru/ двигло WebAsyst Shop-Script нужно каждому товару по возможности добавить фото и описание. Интересует цена - сроки, позиций много цену можно разбить по критериям: Если 1000 позиций - цена такая Если 5000 позиций - такая, ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить список порталов.

    Добрый день. Задача: Нужно составить списко порталов, где есть возможность подать объявление о продаже крупного производственного объекта, который находится в Латвии. Список нужно разбить по странам. Интересует Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, страны СНГ. Маленькие доски объявлений с маленькой посещаемостью ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заливка статей на сайты

    Нужен человек для опыта работы на движках ДЛЕ, Джумла и Zebrum , для заливки статей на сайты, настройки категорий и т.п Проектов много, работа на долгосрочной перспективе. Как правило на каждый сайт нужно залить по 50-100 ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение форума

    $10

    Необходимо первоначальное наполнение форума. Тематика - региональные объявления. 30 тем (от 20 разных пользователей) по 2-4 ответа в теме (от 80 разных пользователей, исключая тех, кто открыл тему). Источники с информацией для старта топиков есть.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад