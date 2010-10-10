Раскидать объявления по доскам

Есть несколько объявлений об аренде музыкальной аппаратуры и барабанов (текст и 2-3 фото).

задача: раскидать онтопиком по тематичкеским доскам объявлений с не менее чем 500 уникальными посетителями в день. по результатам предоставить отчёт в excel: логин-пароль,

тематическая доска - СПб и Ленобласть, музыкальная техника / аренда / услуги, то есть те доски и ветки СПб и ЛО, где разрешено размещение данного объявления.

оплата: 0,15$ за объявление, wmr по курсу цб.