Выставить 200 позиций дисков и книг

$80
Наполнение сайтовЗавершен38 заявок622 просмотра
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Выставить 200 позиций дисков и книг в англоязычном интернет-магазине по детальной инструкции.

Описание писать не нужно - все уже готово. Фото прилагаются.

Оплата 0,4 wmz за одну позицию.

13 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
DashaSh
35 летАрмения
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$80
2 дня
Дарья сразу поняла задачу, сделала все быстро и качественно! Приятно работать.
С Анной было очень приятно работать, четкое задание, все ясно и понятно объясняла. Оплата в срок. Я работала с удовольствием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С ув. Дарья
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