Наполнить раздел сайта оборудованием

Необходимо наполнение каталога сайта www.bialetti.ru (порядка 150 позиций товаров) и его дальнейшая поддержка (не часто добавление товаров и новостей). Это не интернет магазин,а представительский сайт. Админка WordPress 2.7.1. Жду ваших предложений по цене.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить сайт оборудованием с другого сайта.
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