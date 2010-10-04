Необходимо вырезать текст из пдф

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Здравствуйте, есть большой объем пдф файлов, а именно 247 Мб, небходимо скачать эти файлы, порядка 29 штук и вырезать оттуда все цены. Интересуют только те фрилансеры, у которых высокая скорость соединения с интернетом. Ставка за работу фиксированная, 1000 рублей. Сделать нужно как можно быстрее, не откладывая в долгий ящик.

Предоплата делаться не будет. Переносить данные никуда не нужно. Нужно, чтобы ни одной цены в пдф не было. Это пдф файлы для каталога в интернет магазин, цены у них отличаются, отсюда задача.

13 лет назад
ingapopkova
Инга 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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