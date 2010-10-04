Копипаст. Заполнение каталога фирм

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http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=349
Сайт нужно заполнить инфой! Источники я дам!
Вот пример, как должна выглядеть страничка!
http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:paritet-partners&catid=107:dizajn-studii&Itemid=373
т.е. Лого компании, О компании, услуги, контакты, портфолио, если есть презентация, видео!
Основной источник!
http://online.emap.kz/Map.asp?REQUEST=GetMapPage&NAME=1
Нужно зайти в РУБРИКАТОР - Реклама / Полиграфия / Упаковка
Всю инфу из этой рубрики перенести на сайт ChesnokAd.kz с учетом рубрик!!!
Раздел Агентства - Дизайн Студии на ChesnokAd.kz взять с
Подробней при разговоре!
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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