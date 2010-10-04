Копипаст. Заполнение каталога фирм

ChesnokAd.kz – информационный портал о рекламе.

Подробней о проекте:

http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=304

http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1374:kak-razmestit-info-i-sebe-i-zachem-mne-eto-nado&catid=149:avtorskie-stati&Itemid=442

http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1449:proshel-mesjats&catid=149:avtorskie-stati&Itemid=442

http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=349

Сайт нужно заполнить инфой! Источники я дам!

Вот пример, как должна выглядеть страничка!

http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:paritet-partners&catid=107:dizajn-studii&Itemid=373

т.е. Лого компании, О компании, услуги, контакты, портфолио, если есть презентация, видео!

Основной источник!

http://online.emap.kz/Map.asp?REQUEST=GetMapPage&NAME=1

Нужно зайти в РУБРИКАТОР - Реклама / Полиграфия / Упаковка

Всю инфу из этой рубрики перенести на сайт ChesnokAd.kz с учетом рубрик!!!

Раздел Агентства - Дизайн Студии на ChesnokAd.kz взять с

http://jnet.kz/company/

Подробней при разговоре!

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)