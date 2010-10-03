Нужно найти много картинок

На постоянную работу. Размещение объявлений вручную на досках. 2 руб./объявление. Оплата сразу по факту размещения через яндекс-деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть много тематических сайтов, для каждого из них нужно найти тематические картинки. Каждый сайт разбит на несколько разделов по тематикам, у каждого сайта число этих разделов разное.
Задание на поиск:
1. нужно найти для 2139 разделов тематические картинки
2. к каждому разделу нужно найти по 5 тематических картинок
3. 4 (четыре) из этих картинок должны быть шириной 300 пикселей (высота любая, но желательно, чтобы картинки были квадратными)
4. пятая картинка должна быть размером 600 на 150 пикселей (широкая картинка, высота допускается в пределах 150-170 пикселей, но лучше 150)
5. все картинки должны быть в формате jpeg и иметь расширение .jpg
6. картинки должны быть цветными, хорошего качества и четкими (размытые картинки и с "квадратами" не допускаются)
7. на картинках не должно быть никаких известных логотипов, водяных знаков от других сайтов и прочих ненужных надписей
8. если не получается найти картинку нужного размера, то можно ее отмасштабировать из другой более крупной картинки
Получается очень много картинок, поэтому срок работы - 1 месяц (но можно сделать быстрее). Бюджет на проект - 500WMZ.
Прошу уделять особое внимание качеству картинок, т.к. я их все буду просматривать, и если будут некачественные, то придется найти им замену.
От исполнителя требуется аккуратность в исполнении задания, базовые навыки поиска информации в интернете и умение работать с какой-либо графической программой (в 99% случаев картинку придется отмасштабировать под нужные размеры и, при необходимости, отрезать от нее лишнее).
Выбранному исполнителю я вышлю дальнейшие инструкции: как искать, как оформлять результаты работы и приведу пример выполненной работы (как образец того, что нужно получить).
PS: просьба сразу указывать сроки и желаемую сумму, все обсуждается.
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