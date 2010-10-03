Нужно найти много картинок

$500
Наполнение сайтовЗакрыт62 заявки890 просмотров
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Есть много тематических сайтов, для каждого из них нужно найти тематические картинки. Каждый сайт разбит на несколько разделов по тематикам, у каждого сайта число этих разделов разное.

Задание на поиск:

1. нужно найти для 2139 разделов тематические картинки

2. к каждому разделу нужно найти по 5 тематических картинок

3. 4 (четыре) из этих картинок должны быть шириной 300 пикселей (высота любая, но желательно, чтобы картинки были квадратными)

4. пятая картинка должна быть размером 600 на 150 пикселей (широкая картинка, высота допускается в пределах 150-170 пикселей, но лучше 150)

5. все картинки должны быть в формате jpeg и иметь расширение .jpg

6. картинки должны быть цветными, хорошего качества и четкими (размытые картинки и с "квадратами" не допускаются)

7. на картинках не должно быть никаких известных логотипов, водяных знаков от других сайтов и прочих ненужных надписей

8. если не получается найти картинку нужного размера, то можно ее отмасштабировать из другой более крупной картинки

Получается очень много картинок, поэтому срок работы - 1 месяц (но можно сделать быстрее). Бюджет на проект - 500WMZ.

Прошу уделять особое внимание качеству картинок, т.к. я их все буду просматривать, и если будут некачественные, то придется найти им замену.

От исполнителя требуется аккуратность в исполнении задания, базовые навыки поиска информации в интернете и умение работать с какой-либо графической программой (в 99% случаев картинку придется отмасштабировать под нужные размеры и, при необходимости, отрезать от нее лишнее).

Выбранному исполнителю я вышлю дальнейшие инструкции: как искать, как оформлять результаты работы и приведу пример выполненной работы (как образец того, что нужно получить).

PS: просьба сразу указывать сроки и желаемую сумму, все обсуждается.

13 лет назад
OZware
Андрей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
romashca85
Лана 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 отзывов(-1)
13 лет назад
$500
30 дней
Крайне недоволен работой Светланы, т.к. за месяц не получил вообще ничего. Начиналось все очень хорошо. Я изначально пошел навстречу Светлане и разбил весь проект на 5 этапов, т.к. он очень большой и работы в нем действительно много (почти на месяц полной занятости). Светлана сделала для примера небольшой кусок работы (всего пару часов работы), я внес замечания, она их исправила и мы договорились о том, какие должны быть результаты работы. После этого я стал ждать первых результатов, которые по плану должны были быть сделаны через неделю от начала работы. У Светланы, спустя первую неделю, начались какие-то проблемы (то интернет, то еще что-то) и от нее постоянно я слышал обещания все сделать в срок. Светлана решила вдруг, что она будет сдавать весь проект сразу через месяц с начала работы, хотя план работ был другой. Я опять пошел навстречу и подумал, что раз ей так удобно, то пусть так и делает, лишь бы все было сделано качественно и в срок. Месяц прошел, я не получил результатов даже по первой части работ, Светлана пропала и на сообщения по e-mail не отвечает. Причины затягивания работ она не приводит. Вывод: обещаний не выполняет, крайне ненадежная, сотрудничать с ней желания нет никакого.
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