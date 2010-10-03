Нужно заполнять интернет-магазин товарами.

Есть несколько объявлений об аренде музыкальной аппаратуры и барабанов (текст и 2-3 фото). задача: раскидать онтопиком по тематичкеским доскам объявлений с не менее чем 500 уникальными посетителями в день. по результатам предоставить отчёт в excel: логин-пароль, ...