Ищем контент-менеджера для автосайта

На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер. Задачи: - Обработка фото и видео материала. - Отбор кликабельных фото и видео фрагментов. - Обновление фото и видео контентом сайтов. Требования: - Обязательность, акуратность, обучаемость - Знание Adobe Photoshop, Adobe Premiere, VirtualDub, Adobe Audition ... - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель.
Результатом вашей работы должен быть полностью составленный клуб с текстом и фотографиями.В самой статье вы размещаете и фотографии (ширина – 500 пикселей). Информация должна быть уникальной, глубокий рерайт – обязателен (90%).
Чем больше разделов описания вы составите, и чем оно будет детальнее, тем лучше. Ваши шансы увеличить заработок возрастут.
Условия работы:
В общей сложности требуется составить подробное описание автомобиля по примеру этого (solarisclub.info/) раздел “все о машине”, раздел “дилеры”, раздел “полезные ссылки”). Также вы составляете описание клуба (solarisclub.info/read/). Каждое описание должно быть уникальным и не повторяться из клуба в клуб; и описание разделов форума (подписи под разделами на странице “форум”).
Основные требования к соискателю:
• Умение работать с информацией, качественно ее обрабатывать, подвергать рерайту.
• Знание автомобильной тематики, опыт работы с контентом по авто.
• Творческий подход, креатив.
• Знание html, обработки и форматирования текста.
Оплата:
За каждое описание, после составления отчета вы получаете 1000 руб. Оплата осуществляется после проверки вашей работы на качество и уникальность. После получения оплаты вам выдается новая модель и работа продолжается.
В работе ведется тесное общение, поэтому наличие SKYPE с микрофоном – ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ВАЖНО. Подробнее о кухне работы:
Вы регистрируете нового пользователя в выданном вам клубе (для каждого нового клуба потребуется регистрировать нового пользователя). Затем приступаете к работе. Подробную инструкцию я вам выдам по SKYPE, вместе пройдем все этапы заполнения клуба, чтобы вам было все понятно. Далее – приступаете к работе над клубом самостоятельно. В итоге вашей работы должно получиться примерно такое: solarisclub.info/
+ Каждому хорошо составленному клубу еще +250 рублей премия.
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