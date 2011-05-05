Ищем контент-менеджера для автосайта

$50
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок327 просмотров
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Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель.

Результатом вашей работы должен быть полностью составленный клуб с текстом и фотографиями.В самой статье вы размещаете и фотографии (ширина – 500 пикселей). Информация должна быть уникальной, глубокий рерайт – обязателен (90%).

Чем больше разделов описания вы составите, и чем оно будет детальнее, тем лучше. Ваши шансы увеличить заработок возрастут.

Условия работы:

В общей сложности требуется составить подробное описание автомобиля по примеру этого (solarisclub.info/) раздел “все о машине”, раздел “дилеры”, раздел “полезные ссылки”). Также вы составляете описание клуба (solarisclub.info/read/). Каждое описание должно быть уникальным и не повторяться из клуба в клуб; и описание разделов форума (подписи под разделами на странице “форум”).

Основные требования к соискателю:

• Умение работать с информацией, качественно ее обрабатывать, подвергать рерайту.

• Знание автомобильной тематики, опыт работы с контентом по авто.

• Творческий подход, креатив.

• Знание html, обработки и форматирования текста.

Оплата:

За каждое описание, после составления отчета вы получаете 1000 руб. Оплата осуществляется после проверки вашей работы на качество и уникальность. После получения оплаты вам выдается новая модель и работа продолжается.

В работе ведется тесное общение, поэтому наличие SKYPE с микрофоном – ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ВАЖНО. Подробнее о кухне работы:

Вы регистрируете нового пользователя в выданном вам клубе (для каждого нового клуба потребуется регистрировать нового пользователя). Затем приступаете к работе. Подробную инструкцию я вам выдам по SKYPE, вместе пройдем все этапы заполнения клуба, чтобы вам было все понятно. Далее – приступаете к работе над клубом самостоятельно. В итоге вашей работы должно получиться примерно такое: solarisclub.info/

+ Каждому хорошо составленному клубу еще +250 рублей премия.

13 лет назад
autopeople
Павел 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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