Нужен контент-менеджер

Обязанности:

Регистрация 3 пользователей в день ежедневно

Размещение в день 2 видео и 4 фото

Не менее 10 полноценных комментов в день, из них 5 новых дискуссий

В выходные нужно выложить 2 видео и 3 фото при помощи новых виртуалов