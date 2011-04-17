Проекту ngq.ru нужен модератор сайта

Проекту www.ngq.ru постоянно нужен основательный Модератор сайта, контент -менеджер, администратор редактор специалист по наполнению баз данных

Предлагается работа по наполнению сайта качественным и правильно оптимизированным контентом необходимо : знание основ CSS и основ Web-дизайна. Наличие опыта по наполнению контентом Интернет-сайтов,работа в удаленном режиме необходимо будет иногда появляться в офисе м. Маяковская.

Стоимость 1,5$ за 1000 символов без пробелов.

1 раз в 3недели публикуются актуальные новости о Воротах

Стоимость 0,8$ за 1000 символов без пробелов.

Предварительно необходимо встретиться у нас в офисе м. Маяковская. и обсудить все особенности данной работы.