Требуется рерайтер для наполнения сайта.

Требуется человек для работы на постоянной основе.

Заполнение сайта на Wordpress.

В неделю требуется публиковать 6 текстов по 2-2,5к символов без пробелов.

Текст должен из себя представлять глубокий рерайт.

Тематика сайта: Софт.

Сроки оплаты по вашему желанию: фактическая, недельная, месячная.

Предложения слать в ЛС или ICQ, где обязательно указать:

ваш возраст, пол и сколько уже занимаетесь рейрайтом (копирайтом).

Оплата договорная. Желательно иметь голосовую связь по Skype.