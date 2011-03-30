Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...
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Приветствую фрилансеров.
Требуется веб-мастер для постоянной работы с настройками и контентом блога.
Указывайте, пожалуйста, свой скайп для связи с Вами и ориентировочную желаемую стоимость Вашей работы.
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