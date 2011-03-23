Контент-менеджер, мерчендайзер в магазин посуды

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Требуется человек для обеспечения актуальности каталога товаров магазина посуды, подарков и мелкой бытовой техники

Что я под этим понимаю:

1. "Выкладка" товара - определение привлекательных предложений, хитов продаж, создание рекламных групп товаров, групп товаров-заменителей, и т.п.

2. Работа с поставщиками в части получения и обработки свежих прайс-листов

3. Импорт полученных прайс-листов в каталог

- для существующих в каталоге позиций - полностью автоматизированный или полу-автоматизированный

- для товаров, которые в каталоге отсутствуют - создание карточек товара, определение подходящих категорий

Товаров в каталоге на данный момент порядка 7000 шт

Требования к кандидату:

Территориально - Санкт-Петербург

Знание русского языка (очень важный пункт, без него - шансов нет!)

Уверенное знание и опыт использования MS Excel или OpenOffice.org

Обязателен успешный опыт подобной работы

Весьма желательно знание ассортимента

Удаленная работа работа возможна, но первое время (~1 неделя) присутствие в офисе необходимо для лучшего понимания сути работы. Офис находится в 5 минутах от ст. метро Петроградская

Сумма оплаты - как договоримся, жду ваших предложений

Форма оплаты - проще всего для нас переводить деньги на карточку, официально со всеми налогами

13 лет назад
stas_mursaev
Мурсаев 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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