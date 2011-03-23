Контент-менеджер, мерчендайзер в магазин посуды

Нужно ежедневно рерайтить 4 новостных статьи на автомобильную тематику. И публиковать их на сайте. Сайт на DLE. Средний объем статьи - 500-1000 знаков+ фото. Пример статьи на чужом сайте http://motor.ru/news/2012/03/30/ram/ Требования: - умение делать уникальный рерайт - грамотность - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для обеспечения актуальности каталога товаров магазина посуды, подарков и мелкой бытовой техники
Что я под этим понимаю:
1. "Выкладка" товара - определение привлекательных предложений, хитов продаж, создание рекламных групп товаров, групп товаров-заменителей, и т.п.
2. Работа с поставщиками в части получения и обработки свежих прайс-листов
3. Импорт полученных прайс-листов в каталог
- для существующих в каталоге позиций - полностью автоматизированный или полу-автоматизированный
- для товаров, которые в каталоге отсутствуют - создание карточек товара, определение подходящих категорий
Товаров в каталоге на данный момент порядка 7000 шт
Требования к кандидату:
Территориально - Санкт-Петербург
Знание русского языка (очень важный пункт, без него - шансов нет!)
Уверенное знание и опыт использования MS Excel или OpenOffice.org
Обязателен успешный опыт подобной работы
Весьма желательно знание ассортимента
Удаленная работа работа возможна, но первое время (~1 неделя) присутствие в офисе необходимо для лучшего понимания сути работы. Офис находится в 5 минутах от ст. метро Петроградская
Сумма оплаты - как договоримся, жду ваших предложений
Форма оплаты - проще всего для нас переводить деньги на карточку, официально со всеми налогами
- Похожие заказы
- $70Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
Срочно набираю огромную команду копипастеров НАРОД! что бы я сразу вас приняла и выслала ц.у. напишите что нить в окладе ОБЯЗАТЕЛЬНО!Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется ответственная усидчивая девушка. Работа дома, через интернет каждый день, график свободный (по мере поступления заказов) Обязанности: 1) Общение с клиентами (аська, скайп, почта), консультирование по товарам (товары – одежда) 2) ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется: - уметь работать с host.cms; - быть на связи (сотовый); - интересоваться а/м субару; - знать русский язык; - иметь базовые знания html; - уметь пользоваться Интернетом; - обрабатывать фотографии; - писать связанные тексты; - использовать офисные программы. Задача: - развивать и наполнять сайт - ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Быть: - на связи (сотовый); - женского пола; - адекватной. Знать: - русский язык в совершенстве; - пару тегов в html. Уметь: - пользоваться Интернетом; - использовать офисные программы. Задачи: - участвовать в развитии различных сайтов. Режим: - 5 любых дней в неделю по мере надобности исполнения (с ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Подойдут даже новички, но ответственные и работающие с хорошей скоростью. работы много. Пиши ваши цены за 1 пост копи пастаНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходим контент менеджер для наполнения интернет магазина. По каждому товару нужно будет сделать рерайт +/- 1000-1200 символов и заполнить 5-8 полей. Найти по 3 фотографии и т.п. Все детали отпишу предварительным кандидатам. Требования: 1. ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен редактор сайта для периодического выполнения следующих задач: - перенос контента с одного сайта на другой (как правило - на Битрикс) - корректировка при переносе - легкий рерайт в соответствии с требуемыми запросами - при необходимости - правка ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад