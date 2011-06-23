Контент-менеджер

$500
Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок468 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Условия оплаты:

150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества.

Официальное трудоустройство.

Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата

Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Помогаем и требуем обучаться для постоянного саморазвития.

Состав работы:

• наполнение сайта контентом;

• написание и редактирование статей по нашим материалам и самостоятельно;

• оптимизация контента на сайте для поисковых систем;

• заполнение каталога для сайта;

• регулярная отчетность;

Требования к соискателю:

• порядочность;

• грамотность и умение писать статьи;

• желание работать, учиться и развиваться;

• знание основ html или желание изучить;

• английский — перевод статей;

• уверенное пользование ПК;

• умение работать с большими объемами информации;

• образование высшее \ незаконченное высшее;

• возраст 18-26 лет (не строго)

• желательно наличие скоростного безлимитного интернета

Мы предлагаем:

• должность контент-менеджера

• карьерный, профессиональный и финансовый рост;

• гибкий рабочий день;

• удаленную работу с взаимодействием через Skype и электронную почту;

• официальное трудоустройство;

• долгосрочное сотрудничество;

• работу в хорошем коллективе;

• интересную активную работу;

• внимательное отношение к сотрудникам;

Перспектива развития:

• ведение направления продвижение сайтов группы компаний \ внешних заказчиков;

Творчество и увлечения споротом не воспрещаются. Целеустремленность и харизматичность тоже приветствуются.

12 лет назад
Oksanafoxy
Оксана 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рерайтер и контент-менеджер одновременно

    $70

    Нужно ежедневно рерайтить 4 новостных статьи на автомобильную тематику. И публиковать их на сайте. Сайт на DLE. Средний объем статьи - 500-1000 знаков+ фото. Пример статьи на чужом сайте http://motor.ru/news/2012/03/30/ram/ Требования: - умение делать уникальный рерайт - грамотность - ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    $500

    Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Администратор интернет магазина

    На постоянную удаленную работу требуется ответственная усидчивая девушка. Работа дома, через интернет каждый день, график свободный (по мере поступления заказов) Обязанности: 1) Общение с клиентами (аська, скайп, почта), консультирование по товарам (товары – одежда) 2) ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем контент-менеджера под Host.CMS

    $1000

    Требуется: - уметь работать с host.cms; - быть на связи (сотовый); - интересоваться а/м субару; - знать русский язык; - иметь базовые знания html; - уметь пользоваться Интернетом; - обрабатывать фотографии; - писать связанные тексты; - использовать офисные программы. Задача: - развивать и наполнять сайт - ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется помощник для сопровождения сайтов

    $500

    Быть: - на связи (сотовый); - женского пола; - адекватной. Знать: - русский язык в совершенстве; - пару тегов в html. Уметь: - пользоваться Интернетом; - использовать офисные программы. Задачи: - участвовать в развитии различных сайтов. Режим: - 5 любых дней в неделю по мере надобности исполнения (с ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны копипастеры

    Подойдут даже новички, но ответственные и работающие с хорошей скоростью. работы много. Пиши ваши цены за 1 пост копи паста

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен контент-менеджер

    $50

    Здравствуйте. Необходим контент менеджер для наполнения интернет магазина. По каждому товару нужно будет сделать рерайт +/- 1000-1200 символов и заполнить 5-8 полей. Найти по 3 фотографии и т.п. Все детали отпишу предварительным кандидатам. Требования: 1. ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер со знанием основ SEO

    Нужен редактор сайта для периодического выполнения следующих задач: - перенос контента с одного сайта на другой (как правило - на Битрикс) - корректировка при переносе - легкий рерайт в соответствии с требуемыми запросами - при необходимости - правка ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер для каталога предприятий города

    Требование к кандидату: - чувство опрятности при заполнении контентом сайт - усидчивость - Ответственность и порядочность (при заполнение на "а вдруг не заметят" будут штрафы) Суть работы: Перенести информацию с сайта А на сайт Б (копипаст) 6 полей ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер в интернет-магазин

    $500

    В интернет-магазин парфюмерии требуется контент менеджер. Обязанности: – ручной парсинг прайсов поставщиков – заполнение товарной базы (excel) – поиск описаний товаров, картинок, первичная обработка фотографий – добавление ассортимента на сайт Обязательные требования: – навык работы с большими объемами данных в excel – иметь ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад