Требуется контент-менеджер со знанием основ SEO

Нужен редактор сайта для периодического выполнения следующих задач:

- перенос контента с одного сайта на другой (как правило - на Битрикс)

- корректировка при переносе - легкий рерайт в соответствии с требуемыми запросами

- при необходимости - правка верстки

- отслеживание ошибок, исправление или фидбек разработчикам

Требования:

- опыт работы с СМS Битрикс на уровне редактора

- знание основ html css, желательно - js

- грамотность, аккуратность, обязательность

- понимание основ верстки и типографики

- наличие в онлайне в оговоренное время