Требуется помощник для сопровождения сайтов

Нужно ежедневно рерайтить 4 новостных статьи на автомобильную тематику. И публиковать их на сайте. Сайт на DLE. Средний объем статьи - 500-1000 знаков+ фото. Пример статьи на чужом сайте http://motor.ru/news/2012/03/30/ram/ Требования: - умение делать уникальный рерайт - грамотность - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Быть:
- на связи (сотовый);
- женского пола;
- адекватной.
Знать:
- русский язык в совершенстве;
- пару тегов в html.
Уметь:
- пользоваться Интернетом;
- использовать офисные программы.
Задачи:
- участвовать в развитии различных сайтов.
Режим:
- 5 любых дней в неделю по мере надобности исполнения (с 9 00 до 18 00 (график примерный и не жесткий)).
Первый месяц - оплата каждую неделю. Последующие - два раз в месяц.
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