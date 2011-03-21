Требуется помощник для сопровождения сайтов

Быть:

- на связи (сотовый);

- женского пола;

- адекватной.

Знать:

- русский язык в совершенстве;

- пару тегов в html.

Уметь:

- пользоваться Интернетом;

- использовать офисные программы.

Задачи:

- участвовать в развитии различных сайтов.

Режим:

- 5 любых дней в неделю по мере надобности исполнения (с 9 00 до 18 00 (график примерный и не жесткий)).

Первый месяц - оплата каждую неделю. Последующие - два раз в месяц.