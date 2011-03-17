Нужен контент-менеджер

Нужно ежедневно рерайтить 4 новостных статьи на автомобильную тематику. И публиковать их на сайте. Сайт на DLE. Средний объем статьи - 500-1000 знаков+ фото. Пример статьи на чужом сайте http://motor.ru/news/2012/03/30/ram/ Требования: - умение делать уникальный рерайт - грамотность - ...
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Здравствуйте.
Необходим контент менеджер для наполнения интернет магазина.
По каждому товару нужно будет сделать рерайт +/- 1000-1200 символов и заполнить 5-8 полей. Найти по 3 фотографии и т.п.
Все детали отпишу предварительным кандидатам.
Требования:
1. Опыт работы схожей;
2. Ответственность и грамотность;
3. Постоянно на связи;
4. Возможность голосовой связи;
5. Умения решать задачи и принимать решения касательно мелких проблем (для этого нет фото и т.п.).
Жду Ваших заявок.
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