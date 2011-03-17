Нужен контент-менеджер

$50
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Здравствуйте.

Необходим контент менеджер для наполнения интернет магазина.

По каждому товару нужно будет сделать рерайт +/- 1000-1200 символов и заполнить 5-8 полей. Найти по 3 фотографии и т.п.

Все детали отпишу предварительным кандидатам.

Требования:

1. Опыт работы схожей;

2. Ответственность и грамотность;

3. Постоянно на связи;

4. Возможность голосовой связи;

5. Умения решать задачи и принимать решения касательно мелких проблем (для этого нет фото и т.п.).

Жду Ваших заявок.

13 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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