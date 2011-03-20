Нужны копипастеры

Требование к кандидату: - чувство опрятности при заполнении контентом сайт - усидчивость - Ответственность и порядочность (при заполнение на "а вдруг не заметят" будут штрафы) Суть работы: Перенести информацию с сайта А на сайт Б (копипаст) 6 полей ...