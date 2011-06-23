Контент-менеджер

Условия оплаты:

150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества.

Официальное трудоустройство.

Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата

Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Помогаем и требуем обучаться для постоянного саморазвития.

Состав работы:

• наполнение сайта контентом;

• написание и редактирование статей по нашим материалам и самостоятельно;

• оптимизация контента на сайте для поисковых систем;

• заполнение каталога для сайта;

• регулярная отчетность;

Требования к соискателю:

• порядочность;

• грамотность и умение писать статьи;

• желание работать, учиться и развиваться;

• знание основ html или желание изучить;

• английский — перевод статей;

• уверенное пользование ПК;

• умение работать с большими объемами информации;

• образование высшее \ незаконченное высшее;

• возраст 18-26 лет (не строго)

• желательно наличие скоростного безлимитного интернета

Мы предлагаем:

• должность контент-менеджера

• карьерный, профессиональный и финансовый рост;

• гибкий рабочий день;

• удаленную работу с взаимодействием через Skype и электронную почту;

• официальное трудоустройство;

• долгосрочное сотрудничество;

• работу в хорошем коллективе;

• интересную активную работу;

• внимательное отношение к сотрудникам;

Перспектива развития:

• ведение направления продвижение сайтов группы компаний \ внешних заказчиков;

Творчество и увлечения споротом не воспрещаются. Целеустремленность и харизматичность тоже приветствуются.