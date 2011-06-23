Контент-менеджер

Нужно ежедневно рерайтить 4 новостных статьи на автомобильную тематику. И публиковать их на сайте. Сайт на DLE. Средний объем статьи - 500-1000 знаков+ фото. Пример статьи на чужом сайте http://motor.ru/news/2012/03/30/ram/ Требования: - умение делать уникальный рерайт - грамотность - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия оплаты:
150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества.
Официальное трудоустройство.
Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата
Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Помогаем и требуем обучаться для постоянного саморазвития.
Состав работы:
• наполнение сайта контентом;
• написание и редактирование статей по нашим материалам и самостоятельно;
• оптимизация контента на сайте для поисковых систем;
• заполнение каталога для сайта;
• регулярная отчетность;
Требования к соискателю:
• порядочность;
• грамотность и умение писать статьи;
• желание работать, учиться и развиваться;
• знание основ html или желание изучить;
• английский — перевод статей;
• уверенное пользование ПК;
• умение работать с большими объемами информации;
• образование высшее \ незаконченное высшее;
• возраст 18-26 лет (не строго)
• желательно наличие скоростного безлимитного интернета
Мы предлагаем:
• должность контент-менеджера
• карьерный, профессиональный и финансовый рост;
• гибкий рабочий день;
• удаленную работу с взаимодействием через Skype и электронную почту;
• официальное трудоустройство;
• долгосрочное сотрудничество;
• работу в хорошем коллективе;
• интересную активную работу;
• внимательное отношение к сотрудникам;
Перспектива развития:
• ведение направления продвижение сайтов группы компаний \ внешних заказчиков;
Творчество и увлечения споротом не воспрещаются. Целеустремленность и харизматичность тоже приветствуются.
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