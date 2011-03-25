Требуется контент-менеджер.

Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...
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Публикация статей, основные материалы предоставляются, работа с несколькими сайтами на джумле и других смс, есть видео справка. Получение заданий через автоматизированную систему. Оплата за объем из расчета 0,05$/1000 текст, 0,025$/картинка.
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