Ведущий портала. Статьи, модерация и т.д.

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В разработке портал по медицинской тематике. Портал будет запущен в течении 2-3 месяцев.

На данной момент нужен ведущий портала.

Обязанности на первом этапе (до запуска)

1. Написание статей (70% рерайт или написания с 0 / 30% поиск и копирование интересных статей с других сайтов) по медицинской тематике.

Примерный объем работ 200-400 статей – примерно 2 месяца постоянной работы.

Обязанности на втором этапе (после запуска)

1. Наполнение сайта статьями (системе управления обучим)

2. Написание новых

3. Модерация сообщений/комментариев на сайте

Примерный объем работ – примерно 2 месяца постоянной работы.

Дальше как пойдет.

Оплата по началу по статейно, далее сработаемся договоримся.

Требования:

1. Уметь писать, рерайтить

2. Ответственность

3. На втором этапе – ежедневное присутствие и работа на портале.

Оценим пока первый этап. Основная работа это поиск и рерайт статей. Укажите стоимость за 1000 зн., ваши возможности по количеству статей в месяц (1 статья - 1000 знаков).

Преимуществом является идеи/креатив развития портала.

Жду предложений.

13 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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