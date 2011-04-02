Ищу контент-менеджера для двух небольших сайтов

Ищу контент-менеджера для заполнения двух сайтов новостями. Сайты - региональные. Тематика новостей - общество/спорт/политика и т. д.

Новости - копипаст. Источники (url) будут предоставлены. Сайты на Drupal. Разобраться легко.

К каждой новости нужно подобрать подходящую картинку или фотографию. Так как темы часто повторяются, то картинки часто искать не придется.

Требуется регулярно размещать 3-4 новости в день. Всего 100-120 новостей в месяц. По времени - не больше 30 минут в день.

Оплата - Яндекс.Деньги, WebMoney, возможен перевод на карту Сбербанка.

Оплата раз в месяц. Первый месяц могу оплачивать понедельно.

Грамотность обязательна.

Пожалуйста, пишите в Ваших предложениях желаемую месячную оплату в рублях.