Ищу контент-менеджера для двух небольших сайтов

Наполнение сайтовЗавершен25 заявок756 просмотров
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Ищу контент-менеджера для заполнения двух сайтов новостями. Сайты - региональные. Тематика новостей - общество/спорт/политика и т. д.

Новости - копипаст. Источники (url) будут предоставлены. Сайты на Drupal. Разобраться легко.

К каждой новости нужно подобрать подходящую картинку или фотографию. Так как темы часто повторяются, то картинки часто искать не придется.

Требуется регулярно размещать 3-4 новости в день. Всего 100-120 новостей в месяц. По времени - не больше 30 минут в день.

Оплата - Яндекс.Деньги, WebMoney, возможен перевод на карту Сбербанка.

Оплата раз в месяц. Первый месяц могу оплачивать понедельно.

Грамотность обязательна.

Пожалуйста, пишите в Ваших предложениях желаемую месячную оплату в рублях.

13 лет назад
Volzok
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
Дмитрий отличный контент менеджер. Внимательно относится к текстам и скурпулезно выполняет все требования.
Только положительные отзывы о работе с Евгением. Грамотно поставил задачи, сделал предоплату. Рекомендую!
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