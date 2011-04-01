Контент-менеджер в интернет-магазин

Ищем человека для работы с форумами и наполнением интернет-магазина.

План – 100 товаров в день размещать на 20 интернет-ресурсах, также как и в самом интернет-магазине.

Товары – компьютерная техника и услуги.

ЗП – 600 грн в месяц, 1 месяц – испытательный срок.

Настроены на долгосрочное сотрудничество.

Город неважен, важна постоянная работа, ответственность, внимательность к деталям и постоянное присутствие в интернете.

Необходим скайп для постоянной связи.

Отчеты о проделанной работе – каждый вечер.