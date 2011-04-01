Контент-менеджер в интернет-магазин

Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...
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Ищем человека для работы с форумами и наполнением интернет-магазина.
План – 100 товаров в день размещать на 20 интернет-ресурсах, также как и в самом интернет-магазине.
Товары – компьютерная техника и услуги.
ЗП – 600 грн в месяц, 1 месяц – испытательный срок.
Настроены на долгосрочное сотрудничество.
Город неважен, важна постоянная работа, ответственность, внимательность к деталям и постоянное присутствие в интернете.
Необходим скайп для постоянной связи.
Отчеты о проделанной работе – каждый вечер.
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