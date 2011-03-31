Требуется контент-менеджер.

Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу контент-менеджера, или компаньона по наполнению нескольких технических проектов материалами.
Тематика: авиация, флот.
Требуется наполнять сайты статьями в соответствии с образцом. Движок CMS Satus
Материал для статей - текст из сканов (предоставлю), картинки (укажу адреса, где брать).
От претендента потребуется _ручной труд_:
- в редких случаях редактирование текста статьи (устранение явных ошибок OCR);
- в редких случаях рерайт текста статьи;
- добавление соответствующих статье картинок;
- минимальное форматирование (выделение болдом, курсивом, подписи к рисункам в соответствии с образцом);
- прописывание МЕТА тегов и ключевых слов в соответствующих полях в админке сайта;
- размещение статьи на сайте (через админку CMS);
Предполагаемый объем - 20-50 коротких статей в неделю. Размещение только ручками, не программами.
Работа достаточно простая, но монотонная и нудная. Заинтересован в долговременном сотрудничестве, возможно несколько кандидатов по разным проектам.
Опыт работы или увлеченность авиатематикой будут плюсом.
Предпочтение при выборе кандидатов будет отдано прекрасной половине человечества.
Жду заявок с указанием стоимости работы за 1 статью и объемов в неделю.
Заявки без указания стоимости будут отклонены.
ЗЫ Писать статьи НЕ НУЖНО, только копи-паст с коррекцией форматирования и ошибок ОСР.
CMS Satus
- Похожие заказы
- $500Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Условия оплаты: 150-200 руб. за статью (2000 зн.) в зависимости от качества. Официальное трудоустройство. Приглашаем контент менеджера в связи с расширением штата Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1500
Обязанности: Размещение текстовой и графической информации на сайте компании; Работа с автоматизированными веб-сервисами компании; Работа в базе данных; Размещение информации на сайте; Желательно знание Adobe Photoshop; Требования: Опыт работы; Навыки работы с CMS; Знание интернет-технологий; Ответственность‚ внимательность‚ обучаемость.Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Приветствую фрилансеров. Требуется веб-мастер для постоянной работы с настройками и контентом блога. Указывайте, пожалуйста, свой скайп для связи с Вами и ориентировочную желаемую стоимость Вашей работы.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Для работы на стартапе нужен человек со знаем русского и армянского языка. Обязанности - заполнение сайта контентом. Работа удаленная, занятость полный рабочий день.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Быть: - на связи (сотовый), мейл агент, аська; - женского пола; - из России; - адекватной. Знать: - русский язык В СОВЕРШЕНСТВЕ; - пару тегов в html (выделить жирным, курсивом и другие простые). Уметь: - работать; - оперативно перестраиваться под поступающие задания; - пользоваться Интернетом; - использовать ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
В разработке портал по медицинской тематике. Портал будет запущен в течении 2-3 месяцев. На данной момент нужен ведущий портала. Обязанности на первом этапе (до запуска) 1. Написание статей (70% рерайт или написания с 0 / 30% поиск и ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
Публикация статей, основные материалы предоставляются, работа с несколькими сайтами на джумле и других смс, есть видео справка. Получение заданий через автоматизированную систему. Оплата за объем из расчета 0,05$/1000 текст, 0,025$/картинка.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек для обеспечения актуальности каталога товаров магазина посуды, подарков и мелкой бытовой техники Что я под этим понимаю: 1. "Выкладка" товара - определение привлекательных предложений, хитов продаж, создание рекламных групп товаров, групп товаров-заменителей, и т.п. 2. Работа ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно набираю огромную команду копипастеров НАРОД! что бы я сразу вас приняла и выслала ц.у. напишите что нить в окладе ОБЯЗАТЕЛЬНО!Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад