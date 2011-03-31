Требуется контент-менеджер

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок747 просмотров
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Ищу контент-менеджера, или компаньона по наполнению нескольких технических проектов материалами.

Тематика: авиация, флот.

Требуется наполнять сайты статьями в соответствии с образцом. Движок CMS Satus

Материал для статей - текст из сканов (предоставлю), картинки (укажу адреса, где брать).

От претендента потребуется _ручной труд_:

- в редких случаях редактирование текста статьи (устранение явных ошибок OCR);

- в редких случаях рерайт текста статьи;

- добавление соответствующих статье картинок;

- минимальное форматирование (выделение болдом, курсивом, подписи к рисункам в соответствии с образцом);

- прописывание МЕТА тегов и ключевых слов в соответствующих полях в админке сайта;

- размещение статьи на сайте (через админку CMS);

Предполагаемый объем - 20-50 коротких статей в неделю. Размещение только ручками, не программами.

Работа достаточно простая, но монотонная и нудная. Заинтересован в долговременном сотрудничестве, возможно несколько кандидатов по разным проектам.

Опыт работы или увлеченность авиатематикой будут плюсом.

Предпочтение при выборе кандидатов будет отдано прекрасной половине человечества.

Жду заявок с указанием стоимости работы за 1 статью и объемов в неделю.

Заявки без указания стоимости будут отклонены.

ЗЫ Писать статьи НЕ НУЖНО, только копи-паст с коррекцией форматирования и ошибок ОСР.

CMS Satus

13 лет назад
MTF
Австралия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
solena9
Елена 
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$15
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Побольше бы таких заказчиков! Четко ставит задачу, всегда на связи, оплата сразу после проверки. Приятно работать с такими людьми.
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