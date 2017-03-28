solena9

Елена solena9

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Высшее образование

Опыт наполнения сайтов контентом

http://idea.10001mb.com/user/solena/

http://hudei-ka.ru установка Вордпресс и наполнение сайта

http://diet-ka.blogspot.com наполнение сайта

http://kutuzov.com.ua участие в наполнении интернет-магазина

http://yugetorg.ru наполнение каталога (порядка 1000 фирм)

Сложный рерайт и копирайт

Грамотный русский язык

Перевод с немецкого языка без словаря

Аккуратна, легко обучаема

Делаю сайты на Вордпресс

Опыт работы в телемаркетинге

Всегда на связи

Skype - Selena9935

Отзывы заказчиков

MTF
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Требуется контент-менеджер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга