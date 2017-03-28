Высшее образование
Опыт наполнения сайтов контентом
http://idea.10001mb.com/user/solena/
http://hudei-ka.ru установка Вордпресс и наполнение сайта
http://diet-ka.blogspot.com наполнение сайта
http://kutuzov.com.ua участие в наполнении интернет-магазина
http://yugetorg.ru наполнение каталога (порядка 1000 фирм)
Сложный рерайт и копирайт
Грамотный русский язык
Перевод с немецкого языка без словаря
Аккуратна, легко обучаема
Делаю сайты на Вордпресс
Опыт работы в телемаркетинге
Всегда на связи
Skype - Selena9935
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга