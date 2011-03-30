Требуется контент-менеджер

$1500
Наполнение сайтовЗакрыт31 заявка714 просмотров
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Обязанности:

Размещение текстовой и графической информации на сайте компании;

Работа с автоматизированными веб-сервисами компании;

Работа в базе данных;

Размещение информации на сайте;

Желательно знание Adobe Photoshop;

Требования:

Опыт работы;

Навыки работы с CMS;

Знание интернет-технологий;

Ответственность‚ внимательность‚ обучаемость.

13 лет назад
andreyshalgunov
Андрей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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