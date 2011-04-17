Требуется контент менеджер для работы с музыкой.
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Объявляем дополнительный набор еще двух контент-менеджеров на удаленную работу.
Задача:
наполнение нового интернет-магазина детских товаров.
Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта.
Оплата:
поразовая 1,50 грн за один товар.
Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ссылки либо ищете в интернете фото). Заполнение одного товара занимает около 10 мин. в зависимости от вашей оперативности.
Оплата на вашу банковскую карту либо наличными у нас в офисе в киеве. Не обманываем!
Требования к кандидату:
Менеджер только с Украины. Знание укр. языка.
Работа "для галочки", с ошибками, без проверки того, что разместил, не подходит.
Приоритет толковым новичкам на сайте, ориентируйтесь на 2 недели работы минимум. Загруженным другими проектами просьба не беспокоить. Работа срочная.
Просьба писать свое мыло для возможности отправки деталей работы.
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