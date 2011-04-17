Требуется контент-менеджер

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Объявляем дополнительный набор еще двух контент-менеджеров на удаленную работу.

Задача:

наполнение нового интернет-магазина детских товаров.

Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта.

Оплата:

поразовая 1,50 грн за один товар.

Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ссылки либо ищете в интернете фото). Заполнение одного товара занимает около 10 мин. в зависимости от вашей оперативности.

Оплата на вашу банковскую карту либо наличными у нас в офисе в киеве. Не обманываем!

Требования к кандидату:

Менеджер только с Украины. Знание укр. языка.

Работа "для галочки", с ошибками, без проверки того, что разместил, не подходит.

Приоритет толковым новичкам на сайте, ориентируйтесь на 2 недели работы минимум. Загруженным другими проектами просьба не беспокоить. Работа срочная.

Просьба писать свое мыло для возможности отправки деталей работы.

13 лет назад
kievrent
Елена 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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