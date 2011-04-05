Контент-менеджер

Сайту pteachka.ru нужны контент-менеджеры для наполнения обучающими видео-материалами. В обязанности входит привлечение авторов к размещению своих обучающих видео-роликов – переписка, мотивирование, переговоры, отчеты руководству.

Оплата вам производится за каждый размещенный автором ролик.

Стоимость размещенного ролика зависит от рубрики:

Компьютер, танцы, кулинария -100 рублей/ролик

Бизнес, школа, хобби, спорт, красота, здоровье, ремонт, интерьер, автомобиль, детям, любовь, религия, разное – 150 руб/ролик

Оплата Яндекс Деньгами или Вебмани по факту публикации автором.

Система контроля, исключено воровство чужого контента.

Если Вам интересно – выбирайте рубрику из вышеприведенных и пишите заявку на эту рубрику на [email protected]

Спасибо!