Контент-менеджер

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Сайту pteachka.ru нужны контент-менеджеры для наполнения обучающими видео-материалами. В обязанности входит привлечение авторов к размещению своих обучающих видео-роликов – переписка, мотивирование, переговоры, отчеты руководству.

Оплата вам производится за каждый размещенный автором ролик.

Стоимость размещенного ролика зависит от рубрики:

Компьютер, танцы, кулинария -100 рублей/ролик

Бизнес, школа, хобби, спорт, красота, здоровье, ремонт, интерьер, автомобиль, детям, любовь, религия, разное – 150 руб/ролик

Оплата Яндекс Деньгами или Вебмани по факту публикации автором.

Система контроля, исключено воровство чужого контента.

Если Вам интересно – выбирайте рубрику из вышеприведенных и пишите заявку на эту рубрику на [email protected]

Спасибо!

13 лет назад
YurijDunyak
Юрий 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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