Объявляем дополнительный набор еще двух контент-менеджеров на удаленную работу. Задача: наполнение нового интернет-магазина детских товаров. Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта. Оплата: поразовая 1,50 грн за один товар. Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ...
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Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуются контент-менеджеры. Работа заключается в поиске информации о товарах, их характеристиках, описаниях, фото. Товары бытовая техника, техника для дома, садовая техника и т.д. Список товаров я выдаю, от Вас требуется найти все остальное. Строго находится в сети с 9:00-19:00 по МСК.
Техническое Задание:
- найти фото продукта(без водяных знаков, размером не менее 400x400)
- технические характеристики(солгласно шаблону, который я выдаю)
- описание(описание должно быть размером в 800-1000 знаков, уникальность не менее 70%)
Все это заполняется в документе Word, образец выдаю. За каждый товар, согласно ТЗ оплата 10 руб. В день нужно находить 20-30 товаров, возможно меньше или больше, в зависимости от ваших способностей и от выданных мною товаров.
Прошу Вас оставить свои контакты для связи.
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