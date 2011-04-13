Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуются контент-менеджеры. Работа заключается в поиске информации о товарах, их характеристиках, описаниях, фото. Товары бытовая техника, техника для дома, садовая техника и т.д. Список товаров я выдаю, от Вас требуется найти все остальное. Строго находится в сети с 9:00-19:00 по МСК.

Техническое Задание:

- найти фото продукта(без водяных знаков, размером не менее 400x400)

- технические характеристики(солгласно шаблону, который я выдаю)

- описание(описание должно быть размером в 800-1000 знаков, уникальность не менее 70%)

Все это заполняется в документе Word, образец выдаю. За каждый товар, согласно ТЗ оплата 10 руб. В день нужно находить 20-30 товаров, возможно меньше или больше, в зависимости от ваших способностей и от выданных мною товаров.

Прошу Вас оставить свои контакты для связи.