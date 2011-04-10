Требуется команда контент-менеджеров.

Объявляем дополнительный набор еще двух контент-менеджеров на удаленную работу. Задача: наполнение нового интернет-магазина детских товаров. Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта. Оплата: поразовая 1,50 грн за один товар. Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ...