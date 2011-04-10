Требуется команда контент-менеджеров.

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На работу в команду требуется контент-менеджер.

Оплата договорная.

Требования:

-Ответственность за сделанную работу

-готовность работать не менее 6-7 часов в день

-обучаемость

-оперативность (добавлять надо минимум 200-250 позиций в день)

-доступность по почте

-доступность по мобильному телефону

-минимальные знания английского языка

13 лет назад
Sergey-O
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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