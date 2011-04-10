Требуется команда контент-менеджеров.

Объявляем дополнительный набор еще двух контент-менеджеров на удаленную работу. Задача: наполнение нового интернет-магазина детских товаров. Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта. Оплата: поразовая 1,50 грн за один товар. Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На работу в команду требуется контент-менеджер.
Оплата договорная.
Требования:
-Ответственность за сделанную работу
-готовность работать не менее 6-7 часов в день
-обучаемость
-оперативность (добавлять надо минимум 200-250 позиций в день)
-доступность по почте
-доступность по мобильному телефону
-минимальные знания английского языка
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