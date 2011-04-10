Требуется контент-менеджер для наполнения сайта

Весь контент со сторонних ресурсов.

Норма: от 5 фильмов в день. 5 дней в неделю.

Обязанности:

* Внесение информации на сайт (работа через систему управления сайтом)

* Поиск информации в сети internet для добавления на сайт

Требования:

Внимательность

Знание ПК

Умение работать с программами MS Excel(!), MS Word

Желание учиться

Ответственность

Наличие желания и времени

Ежедневный отчет о проделанной работе (какой материал внесен и количество)

Опыт работы: Не имеет значения (есть подробная инструкция по добавлению материала на сайт)