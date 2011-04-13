Требуется контент-менеджер на сайт NikMurashkin.RU

Здравствуйте!

На сайт http://www.nikmurashkin.ru необходимо 2 контент-менеджера, знакомых с тематикой сайта. Сайт необходимо оживить интересными статьями/публикациями (копирайт). К каждой публикации необходима небольшая картинка (можно брать, например, в Яндекс.Картинках - http://images.yandex.ru). Дополнительная графика в статьях, если она необходима, также приветствуется.

Ориентировочно пока вижу ситуацию так:

- создать дополнительный раздел, который бы наполнял один человек, разбирающийся в тематике (предлагайтие, какая тематика для вас знакома). У меня первыми в голову пришли такие разделы: "Всё о web-дизайне" или "Рецепты веб-мастеру (CSS, HTML, PHP)", или "Темы CMS (описания)" или любой другой, но который был бы интересен пользователям и вы бы могли его вести (хорошо, если вы будете писать о том, чем увлекаетесь сами). Требуется - один человек. Размер публикаций - от 1000 знаков без пробелов.

- писать статьи в уже существующий раздел "Статьи, обзоры" - http://www.nikmurashkin.ru/stati Требуется - один человек. Размер публикаций - 2500 - 4000 знаков без пробелов.

В принципе, если для вас указанные выше варианты не удобны, рассмотрю ваши предложения, может это для меня будет более приемлемо, а для вас более удобно.

В месяц в общем - около 10 - 20 публикаций (пока достаточно). Сотрудничество возможно на досгосрочное время.

Оплата начисляется автоматически за каждую публикацию на сайте у вас в аккаунте, чтобы не запутаться с расчётами. Выплаты по требованию.

Прошу при обращении сразу указывать, какую работу вы бы согласны были выполнять (если хотите вести раздел - укажите тематику и примерный размер публикаций), а также вашу цену работы, ссылку на любые ранее выполненные работы (желательно подобной тематики) и ICQ для связи.

Спасибо!