Администратор форума/ Контент и PR менеджер

Наполнение сайтов корректировка информации наполнение фотографиями текстами развитие сайта
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Информационному порталу государственного учреждения требуется на постоянную работу администратор форума.
Обязанности:
Поднятие форума с нуля, yстановка (+локализация), настройка phpbb, настройка, полное техническое администрирование форума, регулярные резерные копии всего в отдельное хранилище.
Администратор форума должен активно заниматься продвиджением: общаться на форумах других порталов, с целью привлечения аудитории на родной форум. Размещать посты на всевозможных тематических порталах (форумы, блоги, сайты, порталы).
Активно общаться на домашнем форуме, создавать темы, поддерживать беседу с посетителями, следить за новостями и сообщениями.
Адекватность, порядочность, добросовестное отношение.
Поиск багов, устранение возникающих неполадок, ответы на технические вопросы пользователей, регулярный бэкап базы данных, установка некрупных модификаций и модулей.
Приветсвуется: Знание php, css, javascript, графика.
Возможны отдельно оплачиваемые задания, задания по смежной деятельности. Работы, по честному, очень не много. Необходимо привлечь много заинтересованных посетителей с нуля и сделать самый интересный и посещаемый форум.
Требования:
Большой опыт работы с PHPBB
Работать можно дома, совмещать с любой другой деятельностью. От сотрудника требуем ответственности, регулярного появления в сети (днем просматривать раз в 1-2 часа (поддержка на протяжении рабочего дня) и оперативно реагировать на email оповещения), доступности через средства связи (в основном skype или icq, для срочных случаев телефон). Любой город России.
Обязателен идентифицированный счет в любой платежной системе или идентификация как таковая (объясню, это просто и быстро).
Оплата за работу любыми электронными деньгами, либо банковским переводом.
Оценка работы будет проводится в разрезе вашей активности, фактически проделанной работы и количестве привлеченные активные пользователей.
Жду Ваши подробных предложений в заявке, старайтесь писать развернуто -- это залог успеха. Информация в комментариях не будет доступна более никому. кроме нас с Вами. Так же пишите желаемую концепцию платности Вашей работы. Не стесняйтесь.
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