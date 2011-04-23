Администратор форума/ Контент и PR менеджер

Информационному порталу государственного учреждения требуется на постоянную работу администратор форума.

Обязанности:

Поднятие форума с нуля, yстановка (+локализация), настройка phpbb, настройка, полное техническое администрирование форума, регулярные резерные копии всего в отдельное хранилище.

Администратор форума должен активно заниматься продвиджением: общаться на форумах других порталов, с целью привлечения аудитории на родной форум. Размещать посты на всевозможных тематических порталах (форумы, блоги, сайты, порталы).

Активно общаться на домашнем форуме, создавать темы, поддерживать беседу с посетителями, следить за новостями и сообщениями.

Адекватность, порядочность, добросовестное отношение.

Поиск багов, устранение возникающих неполадок, ответы на технические вопросы пользователей, регулярный бэкап базы данных, установка некрупных модификаций и модулей.

Приветсвуется: Знание php, css, javascript, графика.

Возможны отдельно оплачиваемые задания, задания по смежной деятельности. Работы, по честному, очень не много. Необходимо привлечь много заинтересованных посетителей с нуля и сделать самый интересный и посещаемый форум.

Требования:

Большой опыт работы с PHPBB

Работать можно дома, совмещать с любой другой деятельностью. От сотрудника требуем ответственности, регулярного появления в сети (днем просматривать раз в 1-2 часа (поддержка на протяжении рабочего дня) и оперативно реагировать на email оповещения), доступности через средства связи (в основном skype или icq, для срочных случаев телефон). Любой город России.

Обязателен идентифицированный счет в любой платежной системе или идентификация как таковая (объясню, это просто и быстро).

Оплата за работу любыми электронными деньгами, либо банковским переводом.

Оценка работы будет проводится в разрезе вашей активности, фактически проделанной работы и количестве привлеченные активные пользователей.

Жду Ваши подробных предложений в заявке, старайтесь писать развернуто -- это залог успеха. Информация в комментариях не будет доступна более никому. кроме нас с Вами. Так же пишите желаемую концепцию платности Вашей работы. Не стесняйтесь.