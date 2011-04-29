Контент-менеджеры на сайт детских товаров

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ЕЩЕ ИЩЕМ!!
Ищем двух контент-менеджеров на разовую удаленную работу.
Задача:
наполнение интернет-магазина детских товаров.
Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта (на 2-3 недели).
Оплата:
поразовая 1,50 - 2 грн за товар.
Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ссылки либо ищете в интернете фото). Заполнение одного товара занимает около 10 мин. в зависимости от вашей оперативности.
Оплата на вашу банковскую карту либо наличными у нас в офисе в киеве. Не обманываем!
Требования к кандидату:
Знание укр. языка.
Работа "для галочки", с ошибками, без проверки того, что разместил, не подходит.
Приоритет толковым новичкам на сайте, ориентируйтесь на 2 недели работы минимум. Загруженным другими проектами просьба не беспокоить. Работа срочная.
Просьба писать свое мыло для возможности отправки деталей работы.
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