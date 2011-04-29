Контент-менеджеры на сайт детских товаров

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок679 просмотров
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ЕЩЕ ИЩЕМ!!

Ищем двух контент-менеджеров на разовую удаленную работу.

Задача:

наполнение интернет-магазина детских товаров.

Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта (на 2-3 недели).

Оплата:

поразовая 1,50 - 2 грн за товар.

Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ссылки либо ищете в интернете фото). Заполнение одного товара занимает около 10 мин. в зависимости от вашей оперативности.

Оплата на вашу банковскую карту либо наличными у нас в офисе в киеве. Не обманываем!

Требования к кандидату:

Знание укр. языка.

Работа "для галочки", с ошибками, без проверки того, что разместил, не подходит.

Приоритет толковым новичкам на сайте, ориентируйтесь на 2 недели работы минимум. Загруженным другими проектами просьба не беспокоить. Работа срочная.

Просьба писать свое мыло для возможности отправки деталей работы.

13 лет назад
kievrent
Елена 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
manyunya
Юлия 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$50
fCharisma
Светлана 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
Быстрый и грамотный работник, надежный, рекомендую.
Четкое задание, оперативные ответы на все возникающие по ходу работы вопросы, приятный в общении человек, своевременная оплата по факту выполнения работы - вывод: отличный грамотный заказчик. С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейнешем.
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