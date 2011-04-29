Контент-менеджеры на сайт детских товаров

ЕЩЕ ИЩЕМ!!

Ищем двух контент-менеджеров на разовую удаленную работу.

Задача:

наполнение интернет-магазина детских товаров.

Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта (на 2-3 недели).

Оплата:

поразовая 1,50 - 2 грн за товар.

Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ссылки либо ищете в интернете фото). Заполнение одного товара занимает около 10 мин. в зависимости от вашей оперативности.

Оплата на вашу банковскую карту либо наличными у нас в офисе в киеве. Не обманываем!

Требования к кандидату:

Знание укр. языка.

Работа "для галочки", с ошибками, без проверки того, что разместил, не подходит.

Приоритет толковым новичкам на сайте, ориентируйтесь на 2 недели работы минимум. Загруженным другими проектами просьба не беспокоить. Работа срочная.

Просьба писать свое мыло для возможности отправки деталей работы.