Модератор сайта

Требуется контент менеджер. Исполнитель работающий с CMS Joomla. Основная работа – наполнение сайтов в CMS Joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется модерация сайта.
Система - Битрикс
Порядок работы:
1. выкладка афиш
изменить афишу до заданной ширины-высоты, закачать
2. выкладка фотоотчетов
изменить фотографии до заданной ширины-высоты (в фотошопе, acdsee или другом редакторе фото скриптом обычно это занимает 3 минуты), закачать, создать страницу, отредактировать в ней количество фотографий
подробности будут предоставлены
Постоянно. Объем работ - 3-5 афиш и 3-5 фотоотчетов в неделю
ОБЯЗАТЕЛЬНО Укажите в проект срок 30 дней и укажите цену за месяц соответственно.
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