Наполнение сайтов корректировка информации наполнение фотографиями текстами развитие сайта
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Требуется контент-менеджер на удаленную работу.
Работа по заявкам(5-10 в неделю).
Требования:
-быть всегда онлайн,
-быстро реагировать на заявки,
-иметь базовые знания HTML,
-аккуратность и любовь к своему делу
Очень желательно знакомство с modx, js
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