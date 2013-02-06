Контент-менеджер на удаленную работу

$250
Наполнение сайтовЗакрыт29 заявок903 просмотра
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Требуется контент-менеджер на удаленную работу.

Работа по заявкам(5-10 в неделю).

Требования:

-быть всегда онлайн,

-быстро реагировать на заявки,

-иметь базовые знания HTML,

-аккуратность и любовь к своему делу

Очень желательно знакомство с modx, js

11 лет назад
dsryazan
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tarata
Лия 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
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