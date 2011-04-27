Менеджер добавления предложений по туризму

$200
Наполнение сайтовЗавершен23 заявки588 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Нам необходим человек, который будет добавлять на сайте "ручками" предложения по турам по двум странам.

Необходимо искать предложения из источников, которые мы предоставим, от тур-операторов и забивать предложения в том виде, в котором сейчас они размещаются.

+ искать к каждому предложению (отелю) фотографию отеля, красивую.

Такой работой нужно заниматься раз в 2-5дней. добавлять по 5-10 предложений за раз!

Условия:

- удаленная работа

- проверка предложений, выставленных "исполнителем" на сайт, с тех источников, которые будем Вам давать. Проверка состоит в том, чтобы Вы из всех источников нашли наиболее выгодное предложение, чтобы заинтересовать клиента.

- у Вас не будет % от продаж. Фиксированная з/п каждый месяц.

Жду предложений

13 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
milkashokolad74
Карина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$200
Жаль, что проект аннулировался, но спасибо за проявленный интерес! Возможно по каким-нить заданиям обращусь)
Буду рада сотрудничеству.
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