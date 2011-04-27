Менеджер добавления предложений по туризму

Требуется контент-менеджер на удаленную работу. Работа по заявкам(5-10 в неделю). Требования: -быть всегда онлайн, -быстро реагировать на заявки, -иметь базовые знания HTML, -аккуратность и любовь к своему делу Очень желательно знакомство с modx, js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нам необходим человек, который будет добавлять на сайте "ручками" предложения по турам по двум странам.
Необходимо искать предложения из источников, которые мы предоставим, от тур-операторов и забивать предложения в том виде, в котором сейчас они размещаются.
+ искать к каждому предложению (отелю) фотографию отеля, красивую.
Такой работой нужно заниматься раз в 2-5дней. добавлять по 5-10 предложений за раз!
Условия:
- удаленная работа
- проверка предложений, выставленных "исполнителем" на сайт, с тех источников, которые будем Вам давать. Проверка состоит в том, чтобы Вы из всех источников нашли наиболее выгодное предложение, чтобы заинтересовать клиента.
- у Вас не будет % от продаж. Фиксированная з/п каждый месяц.
Жду предложений
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