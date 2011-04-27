Менеджер добавления предложений по туризму

Доброго времени суток!

Нам необходим человек, который будет добавлять на сайте "ручками" предложения по турам по двум странам.

Необходимо искать предложения из источников, которые мы предоставим, от тур-операторов и забивать предложения в том виде, в котором сейчас они размещаются.

+ искать к каждому предложению (отелю) фотографию отеля, красивую.

Такой работой нужно заниматься раз в 2-5дней. добавлять по 5-10 предложений за раз!

Условия:

- удаленная работа

- проверка предложений, выставленных "исполнителем" на сайт, с тех источников, которые будем Вам давать. Проверка состоит в том, чтобы Вы из всех источников нашли наиболее выгодное предложение, чтобы заинтересовать клиента.

- у Вас не будет % от продаж. Фиксированная з/п каждый месяц.

Жду предложений